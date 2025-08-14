أسامة زكي مديرًا فنيًا لشباب الرائد السعودي

أعلن نادي الرائد السعودي تعيين المدرب المصري أسامة زكي مديرًا فنيًا لفريق الشباب، ضمن خطته لتطوير فرق الفئات السنية والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.

ويمتلك أسامة زكي خبرة تدريبية واسعة اكتسبها خلال عمله في قطاع الناشئين والشباب بالنادي الأهلي، حيث حقق العديد من البطولات والإنجازات، ما يجعله إضافة قوية لنادي الرائد السعودي في مساعيه لصناعة جيل واعد من اللاعبين.

وأعرب زكي عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة في مسيرته التدريبية، قائلًا: "خطوة جديدة في مسيرتي المهنية مديرًا فنيًا لفريق الشباب بنادي الرائد السعودي، بعد فترة عمل طويلة داخل بيتي النادي الأهلي وتحقيق العديد من الإنجازات والبطولات. سيظل النادي الأهلي صاحب فضل كبير على كل من ينتسب إليه".