الرقابة الإدارية تشارك المجتمع المدني جهود منع ومكافحة الفساد

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 26 من قيادات وكوادر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة من 11 الى 13 أغسطس الجاري.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على دعم مسار التعاون البنّاء مع منظمات المجتمع المدني إيمانًا بالدور المحوري التي تلعبه كشريك أساسي في جهود التنمية والوقاية من الفساد ومكافحته بالمجتمع.

وتضمن البرنامج عددًا من الموضوعات في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد من خلال التعريف بالإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر ودور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة الى استعراض مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ورؤية مصر 2026 مع تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

يأتي ذلك في سياق تحقيق الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 / 2023 "مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته" مما يؤكد أن جهود منع ومكافحة الفساد تتطلب الشراكة بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة.