بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء سداد القسط الثالث بمشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر المستحق بمبلغ مائة ألف جنيه لكل حاجز عن شهر سبتمبر 2025 اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025، يتم الحصول على إذن الدفع من لجنة الإسكان بمجمع الخدمات بالدور الأول بمبنى النقابة.

وفي حالة التأخير سيتم تطبيق فائدة البنك المركزى، كما تهيب النقابة الزملاء الحاجزين المتأخرين عن سداد الأقساط السابقة على أن يكون يوم 25 أغسطس 2025 هو أخر موعد للسداد للاقساط المتأخرة وذلك بالاتفاق مع لجنة الحاجزين.