الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
تحقيقات وملفات

فتح منفذ بيع لهيئة للكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان

جمال الشرقاوي

في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وتوسيع قاعدة القراءة في مختلف محافظات مصر، تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، غدا الأربعاء، منفذ بيع جديد لها داخل مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، وذلك بحضور قيادات من وزارة الثقافة وعدد من المثقفين وأبناء المحافظة.

ويأتي افتتاح هذا المنفذ ضمن خطة الهيئة لمد جسور التواصل الثقافي بين مؤسسات النشر الحكومية والجمهور في مختلف أنحاء الجمهورية، وإتاحة الإصدارات بأسعار مناسبة تضمن وصول الكتاب إلى أكبر عدد من القراء، ويضم المنفذ مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة الحديثة، في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الاجتماعية، إلى جانب سلسلة “رؤية” و”الذخائر” وكتب الأطفال، التي تحظى بإقبال كبير من القراء.

وأكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، أن افتتاح المنفذ الجديد في أسوان يمثل خطوة مهمة في دعم الحراك الثقافي في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعميم هذه المنافذ في مختلف المحافظات لتمكين المواطنين من الحصول على الكتب بسهولة ويسر، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية التي تعد أحد محاور استراتيجية وزارة الثقافة.

من جانبه، أكد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بالتعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدًا أن المنفذ سيكون إضافة حقيقية لأنشطة المكتبة، وسيسهم في تشجيع الأطفال والشباب على القراءة والاطلاع.

يُذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تعمل خلال الفترة الحالية على افتتاح عدد من المنافذ الجديدة في المكتبات العامة ودور الثقافة بمختلف المحافظات، تأكيدًا على دورها الريادي في نشر الوعي الثقافي ودعم صناعة الكتاب في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

ترشيحاتنا

دعاء التوبة من الذنب

دعاء التوبة من الذنب المتكرر.. ردده بعد المغرب واغتنم الأجر

مجمع البحوث الإسلامية

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية للبحوث الإسلامية

أذكار المساء

راحة للنفس وسكينة.. لا تفوت ثواب ترديد أذكار المساء

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

