مدّ فترة التقديم لتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين

تعلن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن مد فترة التقديم للمشاركة في احتفالية تكريم أبناء وبنات الصحفيين المتفوقين دراسيًا على مستوى الجمهورية، في الشهادات العامة والجامعية للعام الدراسي 2024-2025، لمدة أسبوع إضافي ينتهي يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025.

كما تعلن اللجنة عن فتح باب التقديم لتكريم أبناء الصحفيين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، سواء ممن نالوا الدرجة خلال عام 2025، أو حصلوا عليها بعد موعد حفل العام الماضي، أو ممن لم يحالفهم التكريم في الاحتفالية السابقة. وتستمر فترة التقديم لهذه الفئة لمدة أسبوع، لتنتهي في الموعد ذاته المقرر لتقديم ملفات الشهادات العامة والجامعية.

يقتصر التكريم على الحاصلين على الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا فقط، ولا يشمل سنوات النقل، ونسب القبول كالتالي:

🔹الابتدائية العامة والأزهرية: 90%

🔹الإعدادية العامة والأزهرية: 90%

🔹الثانوية العامة (علمي علوم): 90%

🔹الثانوية العامة (علمي رياضيات): 87%

🔹الثانوية العامة (أدبي): 85%

🔹الثانوية الأزهرية (علمي / أدبي): 90%

🔹الدبلومات الفنية: 85% شاملًا العملي

🔹الجامعات والمعاهد العليا: “جيد جدًا” (تراكمي)

🔹الدراسات العليا: الماجستير والدكتوراه

▪️آخر موعد للتقديم: الخميس 21 أغسطس 2025، ولن يُعتد بأي طلب يُقدم بعد هذا الموعد.

📌 رابط التقديم أونلاين والمسستندات المطلوبة:

‏‪https://ejs25.fillout.com/1‬

▪️سيتم الإعلان عن موعد حفل التكريم وقوائم المكرمين في وقت لاحق، عقب انتهاء فترة التقديم.