ياسمين صبري ترفض تشبيها بـ جورجينا بهذه الطريقة

علقت الفنانة ياسمين صبري على تشبيهها بـ عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، قائلة: “أنا اسمي ياسمين صبري ونقطة”.

ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري على جمهورها بإطلالة متجددة، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة من نوع "Curtain Bangs" التي تمنح الوجه مظهراً أكثر نعومة وجاذبية.

ونشرت ياسمين صورها عبر حسابها على إنستغرام، لتتلقى سيلاً من التعليقات التي تشيد بجمالها وتصف القصة الجديدة بأنها تزيدها تألقاً وتميزاً.

إطلالة ياسمين جاءت بمكياج بسيط يبرز ملامحها الطبيعية، مع اختيار أزياء كلاسيكية أنيقة، لتكمل مظهرها العصري بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة.