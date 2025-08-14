قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
إبراهيم صلاح: في آخر موسم لي كلاعب قررت أعد نفسي للتدريب

هاني حسين

قال إبراهيم صلاح لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه راضٍ عن مسيرته كلاعب كرة قدم، موضحًا: "في الموسم الأخير لي، قررت أن أعد نفسي للتدريب، وشاركت في دورة نظمها الاتحاد الأوروبي بزامبيا، إذ شارك فيها اللاعبون الدولين الذين اعتزلوا منذ مدة قصيرة، واستفدت منها جدا".

وأضاف في حواره مع الإعلامية محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "اللاعب الذي يرغب في أن يصبح مدربا، يجب أن يبحث فيما بعد مشواره كلاعب كرة، وذلك في السنوات الأخيرة من عمره في الملاعب، وهذا الموضوع فادني جدا".

وتابع: "في السنوات الأخيرة من عمر اللاعب في مشواره الكروي، يجب أن يدرس كيف يمكن أن يصبح إعلاميا مهنيا، أو مديرا رياضي، أو صحفيا، أو مدربا".

وأوضح: "اتجهت إلى التدريب، والظروف خدمتني، وبدأت مع فريق 2003 في الزمالك، وكنت مساعدا مع الكابتن محمد حسن، ثم أصبحت الرجل الأول، وقدمنا أداءً مميزا للغاية وتصدرنا ترتيب الدوري، وفزت على النادي الأهلي، لكنني فوجئت بعد ذلك، أنهم خيروني بين أن أكون مساعدا أو أكون الرجل الأول في فريق أصغر من فريق 2003، ولكنني صممت على موقفي لأنني عملت بجد وحققت نتائج إيجابية، وغادرت فريقي وكنا متصدرين للدوري، وصعّدنا لاعبين للفريق الأول، لذلك تعجبت من هذا الموقف، فقد كان الوقت خاطئا للغاية، واتخذت قراري بالاستقالة، وتعاقد النادي مع مدرب آخر لـ10 مباريات تبقت من عمر المسابقة، لكن ترتيب الفريق هبط من المركز الأول إلى المركز العاشر، وأعادوني للفريق، وفزنا بـ4 أو 5 مباريات متتالية، وبذلك أنهينا الموسم في المركز الخامس".

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

