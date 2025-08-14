إبراهيم صلاح: في آخر موسم لي كلاعب قررت أعد نفسي للتدريب

قال إبراهيم صلاح لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه راضٍ عن مسيرته كلاعب كرة قدم، موضحًا: "في الموسم الأخير لي، قررت أن أعد نفسي للتدريب، وشاركت في دورة نظمها الاتحاد الأوروبي بزامبيا، إذ شارك فيها اللاعبون الدولين الذين اعتزلوا منذ مدة قصيرة، واستفدت منها جدا".

وأضاف في حواره مع الإعلامية محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "اللاعب الذي يرغب في أن يصبح مدربا، يجب أن يبحث فيما بعد مشواره كلاعب كرة، وذلك في السنوات الأخيرة من عمره في الملاعب، وهذا الموضوع فادني جدا".

وتابع: "في السنوات الأخيرة من عمر اللاعب في مشواره الكروي، يجب أن يدرس كيف يمكن أن يصبح إعلاميا مهنيا، أو مديرا رياضي، أو صحفيا، أو مدربا".

وأوضح: "اتجهت إلى التدريب، والظروف خدمتني، وبدأت مع فريق 2003 في الزمالك، وكنت مساعدا مع الكابتن محمد حسن، ثم أصبحت الرجل الأول، وقدمنا أداءً مميزا للغاية وتصدرنا ترتيب الدوري، وفزت على النادي الأهلي، لكنني فوجئت بعد ذلك، أنهم خيروني بين أن أكون مساعدا أو أكون الرجل الأول في فريق أصغر من فريق 2003، ولكنني صممت على موقفي لأنني عملت بجد وحققت نتائج إيجابية، وغادرت فريقي وكنا متصدرين للدوري، وصعّدنا لاعبين للفريق الأول، لذلك تعجبت من هذا الموقف، فقد كان الوقت خاطئا للغاية، واتخذت قراري بالاستقالة، وتعاقد النادي مع مدرب آخر لـ10 مباريات تبقت من عمر المسابقة، لكن ترتيب الفريق هبط من المركز الأول إلى المركز العاشر، وأعادوني للفريق، وفزنا بـ4 أو 5 مباريات متتالية، وبذلك أنهينا الموسم في المركز الخامس".