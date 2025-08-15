قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
مصطفى محمد يخطف الأنظار في استعدادات نانت للموسم الجديد
ألفاظ خادشة للحياء .. قرار عاجل ضد البلوجر أم عدي
المصري يواصل التألق بثلاثية في شباك طلائع الجيش بالدوري
مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال العدلي يشيد بممدوح عباس

ممدوح عباس
ممدوح عباس
حسام الحارتي

أشاد جمال العدل، المنتج الكبير وعضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، بالدور الكبير الذي يقوم به ممدوح عباس رئيس النادي السابق في الوقت الحالي.


وقال العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا ، أن ممدوح عباس يقدّم الكثير من أجل مساعدة القلعة البيضاء والمساهمة في دعمه على مختلف المستويات.

وأضاف العدل، أن النجم محمود عبد الرازق "شيكابالا" يُعد أحد الرموز الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، وأن اعتزاله يمثل خسارة كبيرة للعبة، مشددًا على أن النادي يعمل حاليًا على تنظيم مهرجان اعتزال يليق بما قدمه من مسيرة حافلة مع الزمالك.

ممدوح عباس الزمالك جمال العدلي أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية تستهدف إنقاذ وتوثيق تاريخ مصر الحديث

النائبة مرفت الكسان

ميرفت ألكسان : رقمنة التراث الإعلامي توثيق لتاريخ مصر

الرئيس السيسي

برلماني: تكليفات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تحصين للذاكرة الوطنية

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد