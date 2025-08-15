جمال العدلي يشيد بممدوح عباس

أشاد جمال العدل، المنتج الكبير وعضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، بالدور الكبير الذي يقوم به ممدوح عباس رئيس النادي السابق في الوقت الحالي.



وقال العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا ، أن ممدوح عباس يقدّم الكثير من أجل مساعدة القلعة البيضاء والمساهمة في دعمه على مختلف المستويات.

وأضاف العدل، أن النجم محمود عبد الرازق "شيكابالا" يُعد أحد الرموز الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، وأن اعتزاله يمثل خسارة كبيرة للعبة، مشددًا على أن النادي يعمل حاليًا على تنظيم مهرجان اعتزال يليق بما قدمه من مسيرة حافلة مع الزمالك.