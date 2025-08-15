فيريرا لـ ناصر ماهر: مركز صانع الألعاب ليس من نصيبك



كشف الإعلامي خالد الغندور أن يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عقد جلسة مع اللاعب ناصر ماهر لحل أزمة مركزه، خاصة مع تواجد عبدالله السعيد في الفريق.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه "استاد المحور"، أن الجلسة جاءت قبل مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، حيث أكد فيريرا اقتناعه الكبير بقدرات ناصر ماهر، لكنه أبلغه بصعوبة مشاركته في مركز صانع الألعاب (المركز 10) بسبب اعتماد الفريق على عبدالله السعيد في هذا الدور.

وأضاف أن المدرب أشار إلى إمكانية الاعتماد على ناصر ماهر في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، لكنه شدد على أن مركز صانع الألعاب سيكون من نصيب عبدالله السعيد في الوقت الحالي.