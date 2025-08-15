قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
فيريرا لـ ناصر ماهر: مركز صانع الألعاب ليس من نصيبك

كشف الإعلامي خالد الغندور أن يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عقد جلسة مع اللاعب ناصر ماهر لحل أزمة مركزه، خاصة مع تواجد عبدالله السعيد في الفريق.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه "استاد المحور"، أن الجلسة جاءت قبل مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، حيث أكد فيريرا اقتناعه الكبير بقدرات ناصر ماهر، لكنه أبلغه بصعوبة مشاركته في مركز صانع الألعاب (المركز 10) بسبب اعتماد الفريق على عبدالله السعيد في هذا الدور.

وأضاف أن المدرب أشار إلى إمكانية الاعتماد على ناصر ماهر في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، لكنه شدد على أن مركز صانع الألعاب سيكون من نصيب عبدالله السعيد في الوقت الحالي.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

