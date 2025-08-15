قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل Wednesday قبل عرضه في سبتمبر

Wednesday
Wednesday
نجلاء سليمان

طرحت منصة نتفليكس برومو الجزء الثاني من الموسم الثاني للمسلسل الناجح Wednesday قبل أقل من طرحه. 

تعود وينزداي آدامز (جينا أورتيجا) من جديد لتجوب بخطواتها الغامضة ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع  المهيب؛ لكن هذه المرة، كل شيء مختلف، وجوه جديدة، وأسرار مظلمة، وخطر أكبر يلوح في الأفق.

 في موسم تتشابك فيه العلاقات وتتقاطع فيه المصالح، تواجه وينزداي آدامز تحديات غير مسبوقة، بين أفراد عائلتها، وأصدقائها، وحتى أعدائها القدامى، لتخوض غمار عامٍ آخر من الفوضى الحالكة والكوميديا السوداء، ومن جديد تغرق وينزداي آدامز في عالم سري خارقٍ للطبيعة يحبس الأنفاس بغموضه.



انطلق مسلسل Wednesday  على نتفليكس في 2022، وحقق نجاحًا عالميًا غير مسبوق، إذ سرعان ما أصبح أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية مشاهدة على المنصة، وحافظ على مكانته في قائمة الأعمال العشرة الأوائل عالميًا لمدة 20 أسبوعًا. 

بطلة المسلسل جينا أورتيجا،  ازداد عدد متابعيها على انستجرام من 9 ملايين إلى 37 مليونًا مع إطلاق الموسم الأول.

أما مشهد الرقصة الأيقوني بالمسلسل، فقد اجتاح تيك توك بملايين المقاطع باستخدام أغنية "Bloody Mary" لليدي جاجا، ما دفعها نفسها للانضمام إلى الموسم الثاني كضيفة شرف، في إعلان مفاجئ خلال العرض المباشر لفعالية نتفليكس تودوم 2025.

 حاز المسلسل على إشادة عالمية واسعة من النقّاد، وحصل على 50 ترشيحًا و17 جائزة، من بينها جوائز إيمي، وجولدن جلوب، وساج. 

 ولا يزال عالم وينزداي آدامز يتوسع ليحتل مساحةً أكبر في حياة المعجبين، ويتخطى حدود الشاشة ليأخذ الجمهور إلى تجارب غامرة في نتفليكس هاوس. وبعد التجديد لموسم ثالث، يعود الموسم الثاني من وينزداي آدامز بجزئه الأول في 6 أغسطس، والجزء الثاني في 3 سبتمبر 2025.


أبطال المسلسل هم جينا أورتيجا، وإيما مايرز، وستيف بوسيمي، وكاثرين زيتا جونز، ولويس جوزمان، وهانتر دوهان. 

وضيوف الشرف في الجزء الثاني: جيمي ماكشين، وجوانا لوملي، وجوناس سواتامو، وفريد أرميسن، وكريستوفر لويد، وثانديوي نيوتن، وهيذر ماتارازو، وهالي جويل أوزمنت
ضيوف الشرف (الجزء الثاني): فرانسيس أوكونور، وليدي جاجا.

