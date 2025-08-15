قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
آخر ساعة في ليلة الجمعة.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر
المستعجل والعادي.. طرق استخراج فيش وتشبيه
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
الناتو .. تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين لتعزيز الشفافية والحوكمة
إنجاز جديد لطلاب هندسة عين شمس بمسابقة تصميم أنظمة التكييف والتهوية
مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء
سفير الجزائر لدي مصر: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
اليوم.. انطلاق مهرجان القلعة| تعرف على فعالياته

تنطلق فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وذلك فى الثامنة مساء اليوم 15 أغسطس على مسرح المحكى.

يخرج الحفل مهدى السيد ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراض لإسقاطات ضوئية يصاحبها مؤثرات صوتية تتناول رموز الغناء المصرى من تصميم المهندس عبد المنعم المصرى وموسيقى وجدى الفوى، ثم يتم تكريم 12 شخصية أثرت المشهد الفنى المصرى والعربى إلى جانب اسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة هم الموسيقار هانى شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذى لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفنى على أستوديو المونتاج، خالد العايدى بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، حسنى عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، وإسما الراحلين محمد حسنى مدير عام الإعلام الأسبق والمهندس أحمد على بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية .

بعده يقدم نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أميرة أحمد، حسام حسني، أشرف وليد بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد فاصلاً غنائياً يضم نخبة من المؤلفات الشهيرة منها بتونس بيك، التوبة، قال جاني بعد يومين، عاشقة وغلبانة وغيرها، ثم يتغني فريق وسط البلد بمختارات من أعماله الخاصة منها شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالى، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.

