طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل حبس البلوجر أم عدي
مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام
مفتي الجمهورية: "إسرائيل الكبرى" أكذوبة سياسية لا أساس لها من الواقع وخرافة قديمة
التعاون الإسلامي تدين خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 30 كلمة تشفع لمن رحلوا
أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025
عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات
فن وثقافة

تامر عاشور يتألق في العلمين الجديدة بأجواء عالمية.. صور

تامر عاشور
تامر عاشور
محمد زاهر

حقق الميجا ستار تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات جولف بورتو العلمين الجديدة ضمن فعاليات بورتو بيتس وحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار ممن تخطوا الطاقة الاستيعابية للمكان.


حضر تامر عاشور بكامل اناقته مرتديا ملابس "كاجوال"بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وشقيقه آسر عاشور وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج ياسر الحريري.


وبمجرد صعود تامر عاشور على خشبه المسرح مرددا أغنية "حكايات" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب والتي لم تنقطع طوال فقرته التي اشعلها بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تيجي نتراهن" ، يااه على السنين،"كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

ورغم كثافة الجمهور التي تضع الحفل في مقدمه الأكثر جماهيرية لصيف 2024 الا أنه لم يشهد أى شكوي أو مضايقات سوى أن الجمهور رفض مغادرة تامر عاشور المسرح وطالبه بتقدم المزيد من أغانيه المحببه لديهم رغم تقديمه للقرابة الساعتين من أغانيه الطربية التي أضفت حالة رائعة من الشجن والرومانسية.


وفي ختام الحفل وجهه تامر عاشور كلمة شكر لكل من ساهم في انجاح الحفل في مقدمتهم الجمهور الرائع الذي أستمتع بتفاعلهم معه طوال الحفل بالإضافة المنظم ياسر الحريري الذى ساهم في خروج الحفل بمواصفات عالمية من تجهيزات وتأمين.

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

مجلس النواب

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية تستهدف إنقاذ وتوثيق تاريخ مصر الحديث

النائبة مرفت الكسان

ميرفت ألكسان : رقمنة التراث الإعلامي توثيق لتاريخ مصر

الرئيس السيسي

برلماني: تكليفات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تحصين للذاكرة الوطنية

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

