تامر عاشور يتألق في العلمين الجديدة بأجواء عالمية.. صور

حقق الميجا ستار تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات جولف بورتو العلمين الجديدة ضمن فعاليات بورتو بيتس وحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار ممن تخطوا الطاقة الاستيعابية للمكان.



حضر تامر عاشور بكامل اناقته مرتديا ملابس "كاجوال"بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وشقيقه آسر عاشور وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج ياسر الحريري.



وبمجرد صعود تامر عاشور على خشبه المسرح مرددا أغنية "حكايات" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب والتي لم تنقطع طوال فقرته التي اشعلها بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تيجي نتراهن" ، يااه على السنين،"كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

ورغم كثافة الجمهور التي تضع الحفل في مقدمه الأكثر جماهيرية لصيف 2024 الا أنه لم يشهد أى شكوي أو مضايقات سوى أن الجمهور رفض مغادرة تامر عاشور المسرح وطالبه بتقدم المزيد من أغانيه المحببه لديهم رغم تقديمه للقرابة الساعتين من أغانيه الطربية التي أضفت حالة رائعة من الشجن والرومانسية.



وفي ختام الحفل وجهه تامر عاشور كلمة شكر لكل من ساهم في انجاح الحفل في مقدمتهم الجمهور الرائع الذي أستمتع بتفاعلهم معه طوال الحفل بالإضافة المنظم ياسر الحريري الذى ساهم في خروج الحفل بمواصفات عالمية من تجهيزات وتأمين.