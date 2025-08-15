قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
آخر ساعة في ليلة الجمعة.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر
المستعجل والعادي.. طرق استخراج فيش وتشبيه
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
الناتو .. تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين لتعزيز الشفافية والحوكمة
إنجاز جديد لطلاب هندسة عين شمس بمسابقة تصميم أنظمة التكييف والتهوية
مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء
سفير الجزائر لدي مصر: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
أخبار البلد

مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء

ميرنا رزق

أصدرت مطرانية طيبة في الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل ما وصفته بـ"التعدي الإجرامي" على كنيسة السيدة العذراء بقرية المريس التابعة لمركز القرنة، والذي وقع فجر الأربعاء 13 نوفمبر من العام الماضي.

نهب الأثاث والأجهزة

وقالت المطرانية إن المتهم، ويدعى جمال يوسف نصيف، ويشغل منصب رئيس جمعية "مفتاح الحياة"، ومعاونيه، قاموا بقطع التيار الكهربائي عن الكنيسة، وكسر الباب الخشبي، ونهب الأثاث والأجهزة وعداد الكهرباء، قبل هدم المبنى وتسويته بالأرض باستخدام لودر. 

وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي الصادر في 29 أبريل الماضي أثبت أن عقد الملكية الذي قدمه المتهم مزور، وأحيلت القضية إلى المحكمة.

وأشارت المطرانية، إلى أن المحكمة أصدرت، في 31 يوليو الماضي، حكمًا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ على كل من جمال يوسف نصيف، وأشرف فكري مشرقي سرور، وكمال داوود طنيوس شحات، في اتهامات التزوير والسرقة، فيما لا تزال باقي الحيثيات منظورة أمام القضاء.

كما أوضحت أن جمعية "مفتاح الحياة"، التي أسسها الأب منير خزام عام 1993 بدعم من الرهبانية اليسوعية، حادت عن أهدافها الخدمية، وسبق أن اقتحمت مبنى الرهبانية في أرمنت الوابورات عام 2020، وما تزال هذه القضايا متداولة أمام المحاكم.

وأكدت المطرانية أن مرسومًا كنسيًا صدر في 8 أبريل الماضي بحرمان جمال يوسف نصيف من الكنيسة الكاثوليكية، ورفض التعامل مع زوجته نجلاء باخوم رياض غبريال، متهمةً إياها بنشر معلومات غير صحيحة حول طلبات استثناء بمدارس كاثوليكية في قنا.

رفض أي استثناءات

وشددت المطرانية، في ختام بيانها، على أن المؤسسات الكاثوليكية تلتزم بالقوانين والنظم المعمول بها في الدولة، وترفض أي استثناءات أو أي تعامل مع الأطراف المذكورة.

