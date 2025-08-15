أضاءوا منابر مصر والعالم الإسلامي.. الوزارة تطلق برنامج أعلام الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025م برنامجًا علميًّا جديدًا بعنوان "أعلام وزارة الأوقاف"، يسلط الضوء على نخبة من أعلام الخطابة والدعوة الذين أضاءوا منابر مصر والعالم الإسلامي.

يستعرض البرنامج حياتهم ومواقفهم الدعوية وجهودهم في نشر صحيح الدين، مقدمًا رسالة وعي لتعريف الأجيال الجديدة بقامات وزارة الأوقاف الذين حملوا أمانة الكلمة، وجعلوا من الإمام قدوة ومن الخطيب رمزًا.

ويتناول البرنامج سير الأئمة والخطباء الذين كانوا صوت الوعي والرشد والعلم وسط الجماهير، ويقدم نماذج واقعية من ميدان الدعوة لإحياء سير أعلام حملوا لواء الوسطية وحاربوا الغلو والتشدد.

ويُبث البرنامج عبر المنصات الإعلامية لوزارة الأوقاف بصورة أسبوعية، ليبقى منبر الخطباء شاهدًا على تاريخ الأئمة العظماء، ومن القلوب إلى القلوب تُروى سيرتهم العطرة.