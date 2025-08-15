الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية| حركة محدودة لـ12 من سكرتيري العموم والمساعدين في 10 محافظات

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 149 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (8 أغسطس –14 أغسطس 2025)

*أبرز الأنشطة والفعاليات*:

*الجمعة 8 أغسطس*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، عن إنطلاق فعاليات العام التدريبي الجديد 2025/2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بداية من الأحد الموافق 10 أغسطس 2025 ، وذلك في إطار دعم الوزارة المستمر لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في مختلف المحافظات.

*السبت 9 أغسطس*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، المهندس سهيل العبد رئيس قطاع تطوير الاستراتيجيات الدولية بشركة Esri العالمية المتخصصة فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات ومقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين على مستوي الوزارة والمحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والعشرين من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية اليوم السبت وذلك خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 24/10/2025 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

*الأحد 10 أغسطس*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريراً اليوم عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو 2025 ، لتلبية شكاوى المواطنين بمختلف المحافظات والتواصل معهم عبر الوسائل المعلنة بالوزارة ، وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة استقبلت منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر يوليو 2025 ما يقرب من 896,622 ألف رسالة، تضمنت 140,831 شكوى، تم حل 138,744 شكوى منها بنسبة إنجاز بلغت 98.5%.

*الإثنين 11 أغسطس*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ،تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة بنى سويف خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات اليومية للمواطنين والمعاملات المقدمة للمراكز التكنولوجية ،وتخصيص شباك لتراخيص المحال العامة ، والقدرات البشرية والماديةو اللوجستية الموجودة فى كل مركز تكنولوجي .

*الثلاثاء 12 أغسطس*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، في الوفد المصري رفيع المستوى المُرافق للدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

في ختام أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان... تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، ومن الجانب الأردني المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة في الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل الهامة التى تتعلق بالنهوض وتطوير قطاع الصناعة وتذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين .

*الأربعاء 13 أغسطس*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول نتائج زيارة وفد مشترك مع وزارة السياحة لمحافظة أسيوط لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير مسار العائلة المقدسة.

وشاركت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، في اجتماع الحكومة الاسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،حيث تم استعراض وبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

*الخميس 14 أغسطس*

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، حركة محلية محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين فى 10 محافظات ، وتضمنت الحركة تعيين 7 سكرتيري عموم جدد،كما تضمنت الحركة تعيين 5 سكرتيري مساعدين.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرة لـ 14 مشروعًا صناعيًا وخطوط إنتاج جديدة.