طريقة عمل الكبدة بالردة.. أحلى من المحلات

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وڤانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل الكبدة بالردة، فهي من الأكلات المفضلة لدى العديد مما يدفعهم إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

مقادير الكبدة بالردة

● عصير ليمونة

● ٣ فص ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● كمون ٢ ملعقة صغيرة

● رشة شطة

● كزبرة ناشفة ٢ ملعقة صغيرة

● ١ فلفل أخضر حار

● ١ كيلو كبدة

للردة

● ٢ كوب ردة

● ٢ كوب دقيق

● ملح وفلفل

● زيت للقلي

للتقديم

● خبز بلدي

● طحينة





طريقة تحضير كبدة بالردة

تتبل الكبدة بالثوم والملح والفلفل والكمون والشطة والكزبرة والفلفل الحار.

تغطى بخليط من الردة والدقيق.

تقلى في زيت قلي غزير ساخن.

تقدم ساخنة مع الخبز والطحينة.