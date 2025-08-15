قرار من فيريرا وإدارة الكرة بشأن تدعيم هجوم الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تأجيل حسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلى ما بعد انتهاء ارتباطات الفريق المحلية والقارية في عام 2025.

ويأتي القرار في ظل رغبة إدارة الكرة بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي، في منح الفرصة الكاملة للمهاجمين الحاليين لإثبات قدراتهم، وعلى رأسهم الصفقة الجديدة الفلسطيني عدي الدباغ القادم من شارلروه البلجيكي، والثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر المنضمين من فاركو، إلى جانب ناصر منسي، والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وربط الزمالك خطوة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بموافقة المدير الفني، بالإضافة إلى رحيل أحد المحترفين الحاليين، وفي مقدمتهم سيف الدين الجزيري