لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر

حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة علي موقع صدي البلد، في ندوة تم تكريمها عن دورها ضمن أحداث مسلسل" حرب الجبالي".

وكشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات خاصة لصدي البلد انها كانت ترغب في برنامج اجتماعي وليس فني، حيث كانت تريد ان تحدث تقدم شىء يخدم يفيد المجتمع او يحدث فرق.

وتابعت لقاء سويدان: برنامج لقاء علي الهواء قربني من جمهوري بشكل أكبر، وعرفهم بس بشكل حقيقي .

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.