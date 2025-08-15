قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
فن وثقافة

لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر

لقاء سويدان
لقاء سويدان
أحمد البهى

حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة علي موقع صدي البلد، في ندوة تم تكريمها عن دورها ضمن أحداث مسلسل" حرب الجبالي". 

وكشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات خاصة لصدي البلد انها كانت ترغب في برنامج اجتماعي وليس فني، حيث كانت تريد ان تحدث تقدم شىء يخدم يفيد المجتمع او يحدث فرق. 

وتابعت لقاء سويدان: برنامج لقاء علي الهواء قربني من جمهوري بشكل أكبر، وعرفهم بس بشكل حقيقي . 

أبطال مسلسل حرب الجبالي 

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

 

أحداث مسلسل حرب الجبالي 

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

الفنانة لقاء سويدان لقاء سويدان حرب الجبالي مسلسل حرب الجبالي

