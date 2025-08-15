الخارجية: نرفض بشكل قاطع توسيع العدوان الإسرائيلي في غزة

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أننا نرفض بشكل قاطع توسيع العدوان الإسرائيلي في غزة، ونرفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية وندين التصريحات حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى".



وأضاف وزير الخارجية المصري، أن الإجراءات الإسرائيلية تسهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار بالمنطقة، ونؤكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.



وأوضح وزير الخارجية، أن مصر مستمرة في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة.



