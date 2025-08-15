الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس، يشهد انخفاض في تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة نسبيًا اليوم علي شمال البلاد، حيث تسجل القاهرة والوجة البحري 37:38 درجة وتستمر شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد 49:48 درجة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد مزيد من الانخفاض التدريجي اعتبارا من غدا السبت، كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين تكون خفيفة ورعدية.

وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والاتربة أحيانا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الانحاء، حار رطب ليلا.

متوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، على مختلف الانحاء بالبلاد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى ما بين 37 إلى 38 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 48 إلى 49 درجة

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم وأمطار رعدية بعدة مناطق

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وقد تنشط الرياح القوية أيضا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

فيما يشهد الطقس اليوم أيضا نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتشهد حرجة الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، اضطرابا نسبيًا على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى 3 امتار.

ناشدت هيئة الأرصاد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيال التقلبات الجوية والموجة شديدة الحرارة التي تشهدها أجواء البلاد، وناشدت بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة.

