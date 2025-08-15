قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس، يشهد انخفاض في تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة نسبيًا اليوم علي شمال البلاد، حيث تسجل القاهرة والوجة البحري 37:38 درجة وتستمر شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد 49:48 درجة. 

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد مزيد من الانخفاض التدريجي اعتبارا من غدا السبت، كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين تكون خفيفة ورعدية.

وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والاتربة أحيانا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة رطب نهارا  على أغلب الانحاء، حار رطب ليلا.

متوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، على مختلف الانحاء بالبلاد، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى ما بين 37 إلى 38 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 48 إلى 49 درجة

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم وأمطار رعدية بعدة مناطق
بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وقد تنشط الرياح القوية أيضا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

فيما يشهد الطقس اليوم أيضا نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتشهد حرجة الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، اضطرابا نسبيًا على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى 3 امتار.
ناشدت هيئة الأرصاد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيال التقلبات الجوية والموجة شديدة الحرارة التي تشهدها أجواء البلاد، وناشدت بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة.
 

الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 15-8-2025

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

إمام المسجد النبوي: العلم حياة القلوب وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته عبادة

خطيب الأوقاف

خطيب الأوقاف يكشف عن مهن وأعمال الأنبياء في الإسلام.. فيديو

خطيب الأوقاف

خطيب الأوقاف: الإسلام أعلى من قيمة العمل وكان سمة في حياة الأنبياء.. فيديو

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد