ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة بقرية الراهبين في سمنود

تمكن ضباط مديرية أمن الغربية اليوم من ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بواسطة سلاح أبيض أثناء سيره بشوارع قرية الراهبين بمركز سمنود وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب في العقد الثالث من العمر بطعنات نافذة علي يد آخر بقرية الراهبين بدائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شاب يدعي "حليم.م" في العقد الثالث من العمر بعدة طعنات نافذة ومتفرقة علي يد آخر بسبب خلافات بينهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لضبط المتهم، والسلاح المستخدم، والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

سقوط المتهم



تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.