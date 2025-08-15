قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
فن وثقافة

تامر عاشور يحيي حفله الأول في ليبيا بمهرجان صيف بنغازي 2025

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
سعيد فراج

في خطوة فنية جديدة، يستعد النجم المصري تامر عاشور لإحياء أولى حفلاته في ليبيا، ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي 2025، وذلك يوم 21 أغسطس الجاري في ساحة القصر التركي – الكيش، برعاية وزارة الثقافة والفنون.

ويقدم عاشور خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار مسيرته، إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد، في أجواء يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً ضخماً.

حفل تامر عاشور 

وتأتي مشاركة تامر عاشور في المهرجان تلبية لرغبة الجمهور الليبي، حيث شهدت تذاكر الحفل إقبالاً كبيراً منذ طرحها، في دلالة على محبة الجمهور وحرصه على متابعة أعماله مباشرة على المسرح.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي 2025 انطلق في أول أغسطس بعدة فعاليات مميزة، واستقطب عدداً من أبرز النجوم، وسط أجواء فنية وترفيهية احتفالية.

