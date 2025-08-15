ميلان يتعاقد مع صفقة سويسرية جديدة.. تفاصيل

تعاقد نادي ميلان الإيطالي اليوم الجمعة مع المدافع زاكاري أثيكامي، ليضيف لاعبًا سويسريًا آخر هذا الشهر، في إطار سعي بطل أوروبا سبع مرات للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.



أعلن ميلان أن أثيكامي، البالغ من العمر 20 عامًا، وقع عقدًا لمدة خمس سنوات. وتبلغ قيمة انتقال الظهير الأيمن السابق لنادي يونغ بويز 10 ملايين يورو (11.7 مليون دولار).



يصل لاعب منتخب سويسرا تحت 21 عامًا إلى ميلانو بعد أيام من انضمام أردون جاشاري، صانع ألعاب لوسيرن السابق، من كلوب بروج مقابل 36 مليون يورو (42 مليون دولار) وفقًا للتقارير.



احتل ميلان المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية.



شارك أثيكامي في جميع مباريات يونج بويز الثماني في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

خسر حامل اللقب السويسري جميع مبارياته الثماني ليحتل المركز الأخير في ترتيب الفرق المكونة من 36 فريقًا.

واحتل ميلان المركز الثالث عشر، ثم خرج من الأدوار الإقصائية على يد فينورد.



تم الاستغناء عن أثيكامي من قبل نادي مسقط رأسه سيرفيت عندما كان مراهقًا ولعب في دوري الدرجة الثانية السويسري قبل 15 شهرًا فقط مع نوشاتيل زاماكس.