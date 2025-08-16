بدء امتحان اللغة العربية بجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

بدأ الآن في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحان اللغة العربية لطلاب النظامين القديم والجديد

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهراً ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الثانية امتحان التربية الدينية من 12:30 ظهراً ل، 2 ظهرا

كما يؤدي اليوم أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تستمر امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :