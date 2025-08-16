هل زواج الإكراه زنا؟.. أزهري يوضح الحكم الشرعي

أكد الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن زواج الإكراه لا يُعد زواجًا صحيحًا في الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الزواج في هذه الحالة يفتقر إلى أحد أهم شروطه وهو الرضا، وبالتالي يُعتبر زواجًا غير مكتمل الأركان.

الإسلام يشترط رضا الطرفين

وخلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أوضح الشيخ طارق أن الإكراه سواء كان على الرجل أو المرأة، مرفوض شرعًا، مضيفًا أن الزواج في الإسلام يجب أن يقوم على المودة والرحمة والاتفاق.

هل يعتبر زواج الإكراه زنا؟

وفي رده على سؤال هل يُعد زواج الإكراه زنا؟، أكد الشيخ الأزهري أن هذا النوع من الزواج، رغم بطلانه شرعًا، لا يُعد زنا، نظرًا لوجود عقد زواج شكلي، حتى وإن كان فاقدًا للرضا الحقيقي من أحد الطرفين، خاصة الفتاة التي قد تكون مجبرة عليه.

حالات يُجبر فيها الفتيات على الزواج

أشار الشيخ طارق نصر إلى أن بعض الفتيات يتعرضن للإجبار على الزواج، مؤكدًا أن هذا يُعد ظلمًا لهن، لكنه لا يُدخل العلاقة ضمن حدود الزنا طالما تم العقد، وإن كان بالإكراه.