استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق اليوم

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا في أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها، سواء البلدية أو المستوردة، مع وفرة في المعروض وتنوع يلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

أسعار اللحوم البلدية:

الكندوز البلدي: من 420 إلى 470 جنيهًا للكيلو

الضأن البلدي: من 450 إلى 500 جنيهًا للكيلو

المفروم البلدي: من 430 إلى 470 جنيهًا

الجملي البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 420 إلى 480 جنيهًا

السجق البلدي: من 230 إلى 270 جنيهًا

أسعار اللحوم المستوردة:

اللحم البرازيلي المجمد: من 210 إلى 250 جنيهًا للكيلو

الكبدة المستوردة: من 160 إلى 210 جنيهًا

اللحوم السودانية الطازجة: من 280 إلى 310 جنيهًا

اللحم الهندي المجمد: من 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو

الكتف البرازيلي المستورد: من 230 إلى 260 جنيهًا

البوفتيك المستورد: من 240 إلى 270 جنيهًا

ويؤكد تجار اللحوم أن حالة الاستقرار الراهنة جاءت نتيجة زيادة المعروض وتوسع المنافذ الحكومية في توفير اللحوم بأسعار مناسبة، وهو ما يخفف من الضغوط على المستهلكين ويحافظ على توازن السوق.