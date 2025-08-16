وفاة طبيب أثناء أداء عمله فى وحدة صحية بقنا

لفظ طبيب أنفاسه الأخيرة عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عمله داخل وحدة البراهمة الصحية بمركز قفط جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وفاة طبيب أثناء عمله بالوحدة الصحية بقرية البراهمة.

وتبين أن الطبيب محمد أحمد يوسف، مقيم بمدينة المنصورة، ويعمل بالوحدة الصحية بالبراهمة وتوفى عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل الوحدة الصحية.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية البراهمة، عقب تداول نبأ وفاة الطبيب الذى يحظى باحترام الجميع وعلاقات طيبة مع الكثير من أهالى القرية.

وجرى تجهيز جثمان الطبيب المتوفى وإنهاء إجراءات الدفن، تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسه بمدينة المنصورة.

