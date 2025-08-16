بكين تحتضن أول مهرجان عالمي للروبوتات البشرية

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن احتضان العاصمة االصين بكين أول مهرجان عالمي للروبوتات البشرية، حيث شارك في الحدث فرق من شركات روبوتات رائدة، وجامعات صينية بارزة مثل تسينغهوا وبكين، إضافةً إلى ثلاث مدارس إعدادية، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والهندسة منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وانطلق أول مهرجان عالمي لـ الروبوتات البشرية، أمس الجمعة، في بكين، بمشاركة 280 فريقاً من 16 دولة، بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

وتُعد هذه الفعالية الأولى من نوعها التي تجمع الروبوتات في منافسات رياضية منظمة، على مدار ثلاثة أيام.

وأُقيمت المسابقات في الملعب "البيضاوي الوطني للتزلج السريع"، المخصص سابقاً لمنافسات الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022. وشهد الملعب منافسات في كرة القدم، وسباق 400 متر، والملاكمة، تحركت الروبوتات على أرض الملعب بخطوات متقطعة. بعضها تقدم ببطء، ورفع قدمه عالياً قبل أن يضعها على الأرض، كأنه يختبر السطح. آخرون تعثروا بعد خطوات قليلة.

وفي إحدى مباريات كرة القدم، مرر روبوت الكرة إلى زميله، فانزلق أثناء الاستقبال وسقط على جنبه. وحاول التحرك، حيث تحركت ذراعاه وساقاه قليلاً، لكنه لم يستطع النهوض. بقي ملقى على العشب حتى انتهت المباراة.