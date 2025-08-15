كليات الذكاء الاصطناعي.. خطوة إستراتيجية نحو مستقبل مصر 2030

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يسلط الضوء على أهمية كليات الذكاء الاصطناعي في دعم رؤية مصر 2030، باعتبارها من الركائز الأساسية للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن 40% من الوظائف الجديدة ستكون معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ما يبرز الحاجة الماسة إلى تخريج كوادر مؤهلة في هذا المجال، وزيادة المعامل والتقنيات الحديثة سنويًا لمواكبة الطلب المتزايد.

كما أشار التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي يمكن أن يسهم في تحليل الحالات بدقة تتجاوز 90%، فيما تصل دقة بعض الأنظمة في تشخيص الأورام إلى أكثر من 95%.

وفي المجال التعليمي، أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يرفع نتائج طلاب كليات الهندسة بنسبة تصل إلى 35%، كما أن أنظمة التعلم الشخصي أصبحت قادرة على تقديم توصيات تعليمية مخصصة لكل طالب، ما يحسن من كفاءة التعلم. ولفت إلى أن نحو 65% من طلاب الجامعات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في دراستهم اليومية.

وأكد التقرير في ختامه أن كليات الذكاء الاصطناعي تمثل استثمارًا استراتيجيًا في عقول الشباب، وتأهيلًا حقيقيًا لمستقبل تقوده التكنولوجيا.