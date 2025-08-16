المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات

قال وزير المالية احمد كجوك إن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي جاء نتيجة خطة إصلاح شاملة تضمنت جذب ممولين جدد طوعياً، والتوسع في تسوية المنازعات الضريبية بطرق ودية.

وأوضح في تصريحات له على هامش لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستعراض الأداء المالي للدولة المصرية أن الوزارة عملت على تطوير النظام الضريبي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية وتطبيق منظومة إدارة المخاطر الضريبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة عبر نظام جديد يتسم بالسرعة والسهولة، بجانب تبسيط الخدمات الضريبية وتوحيدها لتخفيف الأعباء على الممولين.

وأكد أن هذه الإصلاحات عززت الشفافية والالتزام، وقللت من فرص التهرب الضريبي، وأسهمت في بناء الثقة بين الدولة والممولين.