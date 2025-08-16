الهباش: الأوهام الإسرائيلية تكشف رفض السلام واستمرار النظرة الاحتلالية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأوهام التي تعشعش في رؤوس القادة الإسرائيليين تكشف حقيقتهم القائمة على التوسع والتمسك بالنظرة الاحتلالية، مؤكدًا أن هذه العقلية تستبعد تمامًا أي إمكانية لسلام كامل وحقيقي ومستدام في المنطقة.

وأضاف «الهباش» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن قضيتنا كفلسطينيين وعرب تقوم على أساس الشرعية الدولية، ورغم أن هذه الشرعية لم تمنحنا كامل حقوقنا، إلا أننا قبلنا بها كأساس للتسوية، وذلك عبر إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على جزء من وطننا التاريخي الفلسطيني.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن حقنا في وطننا التاريخي لا يمكن لأحد أن يصادره، فهو شعور متجذر وحق أصيل، ولا يمكن القبول بتجاوزه أو إنكاره مهما كانت الضغوط أو السياسات الاحتلالية.

وأشار الهباش إلى أن الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، قبلت بالسلام على أساس الشرعية الدولية، وأبرمت اتفاقيات مع إسرائيل على هذا الأساس، ما يعكس التزامًا عربيًا واضحًا بالسلام العادل والشامل إذا التزمت به إسرائيل.