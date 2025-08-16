تدريبات عملية في ثاني أيام دورة تطوير مدربات الناشئات بالتعاون مع الاتحاد النرويجي

تواصلت اليوم السبت بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر دورة تطوير مدربات الناشئات، بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي لكرة القدم.

وافتتحت إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فعاليات الدورة أمس الجمعة، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى للدورة حتى مساء الاثنين المقبل.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني تدريبات عملية بإشراف محاضرات من الاتحاد النرويجي لكرة القدم، شملت تطوير المهارات الفردية بالكرة، كما شهد اليوم أنشطة ترفيهية في إطار السعي لتطوير ناشئات كرة القدم على المستوى الاجتماعي، بجانب المستوى الرياضي.