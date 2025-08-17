قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ريبيرو يطلب تنظيم مباراة ودية قبل مواجهة غزل المحلة

ريبيرو
ريبيرو
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن طلب جديد من ريبيرو بشأن مواجهة غزل المحلة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"ريبيرو يطلب تنظيم مباراة ودية منتصف الأسبوع الجاري قبل مواجهة غزل المحلة".

وكان قد تحدّث تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم الزمالك السابق، عن أداء الأهلي ومدربه خوسيه ريبيرو في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد مواجهة الفريق أمام فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد “دونجا”، خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن ريبيرو اعتمد على التشكيل الأفضل في مباراة فاركو، وهو ما ساعد الأهلي على تحقيق نتيجة كبيرة، لكنه أبدى تحفظه على قدرات المدرب قائلاً: “أنا مش مقتنع بخوسيه ريبيرو، لكن مؤمن إن القدرات الفردية للاعبي الأهلي قادرة على حسم أي مباراة.”

وعن بعض عناصر الفريق، شدّد نجم الزمالك السابق على أن مستوى محمود حسن “تريزيجيه” لم يصل بعد إلى قمة عطائه، مؤكداً أن اللاعب لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن مع الأهلي.

أما فيما يتعلق بالحارس مصطفى شوبير، فقد وصف أخطاءه بأنها مجرد “هفوات” لا ترتقي إلى درجة الكوارث، مشيراً إلى أن الأهداف التي استقبلها الفريق لم يكن مسؤولاً عنها بشكل مباشر. وأضاف أنه سعيد بثقة ريبيرو في شوبير ومنحه الفرصة الكاملة، خاصة مع تقدم عمر الحارس الأساسي محمد الشناوي.

كما تطرّق “دونجا” للحديث عن واقعة طرد محمد هاني في مباراة فاركو، موضحاً أن اللاعب معروف بأخلاقه العالية وابتعاده عن المشاكل، قائلاً: “محمد هاني لاعب مؤدب ومش متعود على الطرد، والواقعة كانت استثنائية بالنسبة له.”

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن زيزو لاعب كبير، وإضافة قوية للقلعة الحمراء، يمتلك عقلية احترافية ويستطيع صنع الفارق في أي وقت.

