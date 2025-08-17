قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فرج عامر يوجه رسالة لـ متابعيه عبر فيسبوك

باسنتي ناجي

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة خاصة لـ متابعيه.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"لكي تنجح في علاقاتك مع الآخرين 
لاتقترب منهم بشدة فتري عيوبهم  .. ولا تبتعد عنهم كثيرا حتي تري محاسنهم".

وقد قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، كنت أرفض بيع طارق حامد عندما كان لاعبًا ضمن صفوف نادي سموحة، ولكن تم بيعه بـ 7 مليون جنيه "كاش".

وتابع فرج عامر خلال تواجده ضيفًا على بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة:" مرتضى منصور كان سلس وواضح جدًا ولم نكن نستغرق وقتًا في المفاوضات وكنت أستلم منه قيمة الصفقات "كاش".

وأضاف:" الكابتن محمود الخطيب مفاوض بارع وصنع طريقة جديدة في شراء اللاعبين بالحصول على اللاعب إعارة لمدة سنة مع وجود بند أحقية الشراء وهو أيضًا أول من اخترع نظام التقسيط في الصفقات في الدوري المصري".

وأكمل:" ياسر إبراهيم تم بيعه للنادي الأهلي الساعة 11 مساءً وبعدها وصلت لي مكالمة من الزمالك وتم رفع المبلغ الذي اتفقت مع الأهلي عليه من جانب الزمالك بـ 6 مليون جنيه، والكابتن الخطيب تواصل معي وقولت له اتممنا الاتفاق ولن أنظر لعرض الزمالك فهناك كلمة شرف بيننا".

واستطرد:" مقولة إن هناك اتفاق بيني وبين مرتضى منصور إذا طلب الأهلي لاعب من سموحة سأعرضه على الزمالك أولًا، هذا غير صحيح على الإطلاق بل كنت بتمنى أن ينتقل لاعبي سموحة للنادي الأهلي لأنني أحب هذا النادي وتربيت على يد جدي على حب الأهلي وشاهدت صالح سليم في الملعب وايضًا مصطفى عبده".

وأردف:" الأهلي لم يدخل في صفقة طارق حامد وقت وجود محمود طاهر رئيسًا للنادي الأهلي ووقتها اشترى من سموحة إسلام محارب وأكثر من لاعب وهو شخص محترم".

وتابع:" أقمنا مباراة ودية مع نادي طلخا وكانت ظروف المباراة صعبة جدًا وقلعنا هدومنا في مدرسة ولعبنا في ملعب صعب جدًا كان "مطبل"، طارق حامد جذب الأنظار يومها وطالبت بالتعاقد معه ولكن جاءوا لي بلاعب آخر كان يلعب بجواره".

وأكمل:" وبعدها بفترة وبالصدفة تعاقدت مع طارق حامد مجانًا، اللواء عبدالجليل اعطاني طارق حامد وقال لي هذا اللاعب هدية من المشير طنطاوي لنادي سموحة، وكان وقتها الكابتن محسن صالح مديرًا فنيًا".

واختتم:" لم أكن أتخيل أن أبيع طارق حامد نهائيًا ومرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى جاءوا لمنزلي للتعاقد مع اللاعب وتم بيعه وقتها بـ 7 مليون جنيه وكان رقم خيالي وكبير جدًا وقتها ورفضت امنح الزمالك الاستغناء إلا لما وصلتنى فلوسي كاش".

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

مات غريقا.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

تيمور تيمور

من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

ممبار ودهون فاسدة

ضبط كميات من الممبار والدهون الحيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية

اعمال الصيانة للكهرباء بواحة سيوة

رئيس مدينة سيوة يتابع صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكابلات ولوحات التحكم

الشباب والرياضة

انطلاق دورة الألعاب الصيفية الأولى برأس البر

بالصور

أسود قصير .. إيمان العاصي بفستان تشعل السوشيال في الساحل

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

فيديو

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

