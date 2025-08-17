أيمن يونس: الزمالك قدم أسوأ مستوياته.. والحكم على المدرب بعد التوقف

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على أداء الفريق في مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن الأبيض لم يظهر بالمستوى المطلوب، مطالبًا الجماهير بالصبر على الجهاز الفني الحالي.

وكتب يونس عبر حسابه على منصة إكس: «وابتدينا طريقة الدبّة!! ما هي واضحة ومش محتاجة تحليل ولا تهليل.. الزمالك لعب بشكل سيئ أمس، والتفاهم بين اللاعبين في أقل مستوياته، والمدرب حتى الآن غير مسيطر فنيًا ولا يمتلك حلولًا».

وأضاف: «المفروض نهدي شوية ونساند، والحكم على المدرب والصفقات يكون بعد التوقف القادم.. بس كده».

قرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية يوم الأحد، عقب مواجهة المقاولون العرب التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الخميس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب في المباراة التي أُقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.