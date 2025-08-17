القصة الكاملة| رحيل صادم وجنازة شعبية في وداع كابتن حنفي هليل أسطورة الجيل الذهبي بغزل المحلة ..صور

سادت حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بقرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية عقب شيوع نبأ وفاة أسطورة الجيل الذهبي لنادي غزل المحلة كابتن حنفي هليل عقب تعرضه لوعكه صحية وصراع مع المرض ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط أحضان أفراد أسرته بمسقط رأسه بذات القرية.

حزن والوجيعة علي الفراق



وشيع أهالي قرية دمرو جثمان اللاعب وأسطورة منتخب مصر في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية وسط اتشاح رجال وسيدات ومشايخ وشباب القرية بارتدائهم الملابس السوداء كما جابت مسيرة جنازته الشوارع حتي دفن بمقابر أسرته .

جنازة شعبية

وكان نادي غزل المحلة أصدر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نعي خلاله رحيل هليل أسطورة كرة القدم داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفقيد أن جثمان الفقيد صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بالمسجد الكبير بمسقط رأسه بقرية دمرو بنطاق مركز المحلة.

نعي محبيه

في المقابل أكد كابتن خالد عيد المدير الفني السابق بالنادي غزل المحلة أن أسرة لاعبي كرة القدم بالنادي زعيم الفلاحين فقد أسطورة كروية كام لها دور بارز في الحصول علي بطولة الدوري العام لافتا بقوله "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين ويلهمنا الصبر والسلوان علي فراقك يا كابتن حنفي في جنات النعيم" .

وفد نادي غزل المحلة

في ذات السياق يتوجه وفد من نادي غزل المحلة لتقديم واجب العزاء إلي أسرة كابتن هليل بمسقط رأسه بقرية دمرو فضلا عن مواساة أبناءه وأقاربه بالسرادق المقام أمام منزله .

الجدير بالذكر أن اللاعب الراحل تميز وسط أبناء جيله بالحسن الأخلاق والمكانة الرفيعة بالوسط الرياضي ومشاهير كرة القدم طوال 5 عقود الماضية.