المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
القصة الكاملة| رحيل صادم وجنازة شعبية في وداع كابتن حنفي هليل أسطورة الجيل الذهبي بغزل المحلة ..صور

الغربية أحمد علي

سادت حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بقرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية عقب شيوع نبأ وفاة أسطورة الجيل الذهبي لنادي غزل المحلة كابتن حنفي هليل عقب تعرضه لوعكه صحية وصراع مع المرض ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط أحضان أفراد أسرته بمسقط رأسه بذات القرية.

حزن والوجيعة علي الفراق 


وشيع أهالي قرية دمرو جثمان اللاعب وأسطورة منتخب مصر  في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية وسط اتشاح رجال وسيدات ومشايخ وشباب القرية بارتدائهم الملابس السوداء كما جابت مسيرة جنازته الشوارع حتي دفن بمقابر أسرته .

جنازة شعبية 

وكان نادي غزل المحلة أصدر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  نعي خلاله رحيل هليل أسطورة كرة القدم داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكشفت  مصادر مقربة من أسرة الفقيد أن جثمان الفقيد  صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بالمسجد الكبير بمسقط رأسه بقرية دمرو بنطاق مركز المحلة.

نعي محبيه 

في المقابل أكد كابتن خالد عيد المدير الفني السابق بالنادي غزل المحلة أن أسرة لاعبي كرة القدم بالنادي زعيم الفلاحين فقد أسطورة كروية كام لها دور بارز في الحصول علي بطولة الدوري العام لافتا بقوله "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين ويلهمنا الصبر والسلوان علي فراقك يا كابتن حنفي في جنات النعيم" .

وفد نادي غزل المحلة 

في ذات السياق يتوجه وفد من نادي غزل المحلة لتقديم واجب العزاء إلي أسرة كابتن هليل بمسقط رأسه بقرية دمرو فضلا عن مواساة أبناءه وأقاربه بالسرادق المقام أمام منزله .

الجدير بالذكر أن اللاعب الراحل تميز وسط أبناء جيله بالحسن الأخلاق والمكانة الرفيعة بالوسط الرياضي ومشاهير كرة القدم طوال 5 عقود الماضية.

