أبرز مباريات اليوم الأحد 17-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الأحد 17 - 8 - 2025، عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتنجهام فوريست X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
تشيلسي X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر يونايتد X أرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو X خيتافي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو X إشبيلية – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
إسبانيول X أتلتيكو مدريد – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
بريست X ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
أنجييه X باريس إف سي – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
أوكسير X لوريان – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
ميتز X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
نانت X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
مونزا X فروسينوني – الساعة 7 مساءً
بارما X بيسكارا – الساعة 7:30 مساءً
تشيزينا X بيسا – الساعة 9:45 مساءً
ميلان X باري – الساعة 10:15 مساءً
مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة
إف في إينجرز X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 2 ظهرا
فيكتوريا كولن 1904 X باديربورن – الساعة 2 ظهرا
زد أف سي ميوسيلفيتز X كارلسروه – الساعة 4:30 عصرا
أينتراخت 1949 X كايزرسلاوترن – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج X شالكه 04 – الساعة 4:30 عصرا
ريجينسبورج X إف سي كولن – الساعة 4:30 عصرا
اتلاس دلمنهورست X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
أولم X إيلفيرسبيرج – الساعة 7 مساءً
هامبورج X هولشتاين كيل – الساعة 7 مساءً
هاليشر إف سي X أوجسبورج – الساعة 7 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة
خورفكان X الجزيرة – الساعة 5 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 1
عجمان X الوحدة – الساعة 5 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 2
الوصل X بني ياس – الساعة 7:30 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 1