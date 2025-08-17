أبرز مباريات اليوم الأحد 17-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الأحد 17 - 8 - 2025، عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتنجهام فوريست X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

تشيلسي X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد X أرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X خيتافي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو X إشبيلية – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

إسبانيول X أتلتيكو مدريد – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

بريست X ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

أنجييه X باريس إف سي – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

أوكسير X لوريان – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

ميتز X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

نانت X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

مونزا X فروسينوني – الساعة 7 مساءً

بارما X بيسكارا – الساعة 7:30 مساءً

تشيزينا X بيسا – الساعة 9:45 مساءً

ميلان X باري – الساعة 10:15 مساءً

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

إف في إينجرز X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 2 ظهرا

فيكتوريا كولن 1904 X باديربورن – الساعة 2 ظهرا

زد أف سي ميوسيلفيتز X كارلسروه – الساعة 4:30 عصرا

أينتراخت 1949 X كايزرسلاوترن – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X شالكه 04 – الساعة 4:30 عصرا

ريجينسبورج X إف سي كولن – الساعة 4:30 عصرا

اتلاس دلمنهورست X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

أولم X إيلفيرسبيرج – الساعة 7 مساءً

هامبورج X هولشتاين كيل – الساعة 7 مساءً

هاليشر إف سي X أوجسبورج – الساعة 7 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة



خورفكان X الجزيرة – الساعة 5 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 1

عجمان X الوحدة – الساعة 5 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 2

الوصل X بني ياس – الساعة 7:30 مساءً على قناة أبو ظبى الرياضية 1