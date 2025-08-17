أحمد الشيخ يخطف الأنظار بعد الهدف العالمى للحدود فى البنك الأهلي

خطف أحمد الشيخ لاعب نادي حرس الحدود الانظار اليه بشدة فى أول مباراة مع حرس الحدود بعد الهدف العالمي الذى سجله فى مرمى البنك الأهلي ليقود فريقه للفوز بهدف نظيف وخطف 3 نقاط غالية فى أول مباراة لحرس الحدود فى الدوري الجديد بعد أن أوقعته القرعة " باى " فى الاسبوع الأول .

وأبدى أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود سعادته بردود الفعل الكبيرة التى تلقاها بعد الهدف الذى احرزه فى مرمى البنك الأهلي مشيرا الى ان يتمنى ان يواصل تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على اقتناص النقاط من أجل نقاط ما حققه الفريق فى الموسم الماضى بالتأهل الى مرحلة البطولة وعدم التواجد فى المراكز المتاخرة فى جدول الدوري .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أطلقها أحمد الشيخ بعد تحرك ذكي داخل منطقة دفاع البنك الأهلي، ليسكن الكرة الشباك معلنًا أول انتصار للفريق العسكري في الموسم الجديد.

وأضاف أحمد الشيخ أن حرس الحدود قدم مباراة قوية على مدار شوطي المباراة وتحدى كل نجوم البنك الأهلي بعد ان رشح الجميع البنك الأهلي للفوز ولكن الجهاز الفنى لحرس الحدود وكل اللاعبين نجحوا فى تحدى كل ما تردد ونجحوا فى تحقيق فوز مستحق .

بهذا الانتصار، رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط، ليبدأ رحلة الصعود في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند نقطة واحدة بتعادل مع غزل المحلة، في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الثالثة.

ويأمل الجهاز الفني لحرس الحدود أن يكون هذا الفوز بمثابة نقطة انطلاق نحو موسم مختلف، يعيد الفريق إلى مصاف الفرق المتنافسة في وسط الجدول، ويُبعده عن صراع الهبوط المبكر.