فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
حوادث

السيطرة على حريق شونة كتان بالغربية دون إصابات

حريق شونة كتان زفتي
حريق شونة كتان زفتي
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه ظهر اليوم بشونة ارض تجميع كتان علي مساحة 600 م 2 دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بشكل مفاجئ بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخماد نيران حريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع النيران في حريق هائل بشونة كتان بقرية شبرا ملس بنطاق دائرة المركز.


تفاصيل الواقعة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما دفعت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

اسباب الحريق 

وأفاد شهود عيان الواقعة أن سبب اندلاع نيران حريق شونة كتان جاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ.

تحرك أمني عاجل 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حريق شونة كتان زفتي ارض فضاء

