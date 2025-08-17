السيطرة على حريق شونة كتان بالغربية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه ظهر اليوم بشونة ارض تجميع كتان علي مساحة 600 م 2 دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بشكل مفاجئ بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخماد نيران حريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع النيران في حريق هائل بشونة كتان بقرية شبرا ملس بنطاق دائرة المركز.



تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما دفعت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

اسباب الحريق

وأفاد شهود عيان الواقعة أن سبب اندلاع نيران حريق شونة كتان جاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ.

تحرك أمني عاجل

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.