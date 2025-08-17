قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معرض مجانى لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بالحسينية في الشرقية

محمد الطحاوي

أكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية انه شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجانا على 594 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بأبناء عدد (13) قرية بمركز الحسينية حيث شملت الخطة التفصيلية قرى السعدى وعليوه وعزبة البابور وبحر البقر وبرد والمناجاة الكبرى والمناجاة الصغري وسعودالبحريه ومنشية بشاره ومنازع وابوشميس وابوزيان وتيمور بمركز الحسينية.

وأضاف انه جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأشار وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية الي أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ان تنظيم معارض الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عاما حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجا فى محافظة الشرقية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسرغير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

