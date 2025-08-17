المؤتمر: زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية تعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان

أشاد وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت الاستمرار في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، إلى جانب زيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة"، وقطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال جودة، في بيان له اليوم، إن هذه التوجيهات تعكس بوضوح الإرادة السياسية القوية في تحقيق معادلة متوازنة بين الاستقرار المالي للدولة وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تنظر للإصلاح الاقتصادي كأرقام ومؤشرات مالية فقط، وإنما كوسيلة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم تمثل استثمارًا طويل المدى في بناء الإنسان المصري، الذي اعتبره الرئيس السيسي دائمًا محور التنمية وركيزة الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الاهتمام بالقطاع الصحي يضمن توفير الرعاية اللازمة للمواطن، بينما يساهم تطوير التعليم في تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد وليد جودة أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، يعد خطوة مهمة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، والتخفيف من تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن تلك البرامج ساهمت خلال السنوات الأخيرة في حماية ملايين الأسر من السقوط في دائرة الفقر، وعززت من صمود المجتمع المصري في مواجهة الأزمات.