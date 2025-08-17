مستقبل وطن: مصر ستظل ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية

أكد المستشار عربي زيادة، عضو هيئة مكتب بحزب مستقبل وطن أمانة محافظة الجيزة، أن الموقف المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ثابت وحاسم، موضحا أن مصر تمثل صمام الأمان الأول لحماية الحقوق العربية والفلسطينية في مواجهة أي محاولات لفرض حلول قسرية أو تصفية القضية الفلسطينية عبر إجراءات أحادية الجانب، مشيدا بالدور المصري عبر التاريخ في رفضه المساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وتعاملها مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي وأخلاقي لا تحتمل المساومة.

وأشاد زيادة، بالبيان العربي الإسلامي المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، موضحا أنه يمثل منعطفا تاريخيا في مسار مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية، موضحا أن البيان جاء كوثيقة رصدت حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وتدمير البنية التحتية للقطاع، إضافة لسياسة الحصار والتجويع، إضافة لإدانته تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل بما يسمى " إسرائيل الكبرى" .

وأوضح زيادة، أن البيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية يؤكد وجود إرادة جماعية موحدة وجبهة سياسية دبلوماسية واسعة النطاق في مواجهة الكيان المحتل، مضيفا أن الرسالة كانت واضحة بأن الأمن القومي العربي خط أحمر، وأن أي محاولة للعبث بالوضع القائم سيقابل برد حازم، مضيفا أن البيان تضمن مطالب واضحة وصريحة أهمها وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح المعابر، إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض التهجير القسري، مؤكدا أن تلك البنود تعكس جدية الدول الموقعة في الانتقال من مرحلة الشجب اللفظي إلى مرحلة الضغط الميداني والدبلوماسي.