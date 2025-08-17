قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
الزمالك يدرس عودة شيكو بانزا أمام مودرن سبورت بعد تعافيه من الإصابة
القاهرة الخبارية تسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
مستقبل وطن: مصر ستظل ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني:الأجيال القادمة من شعبنا ستتذكر الموقف المصري الصلب ضد التهجير
ما حكم نزول الحيض أثناء الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب ببرنامج حواء
الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية
حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس
فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة
مستقبل وطن: مصر ستظل ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية

المستشار عربي زيادة، القيادي بحزب مستقبل وطن
المستشار عربي زيادة، القيادي بحزب مستقبل وطن
حسن رضوان

أكد المستشار عربي زيادة، عضو هيئة مكتب بحزب مستقبل وطن أمانة محافظة الجيزة، أن الموقف المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ثابت وحاسم، موضحا أن مصر تمثل صمام الأمان الأول لحماية الحقوق العربية والفلسطينية في مواجهة أي محاولات لفرض حلول قسرية أو تصفية القضية الفلسطينية عبر إجراءات أحادية الجانب، مشيدا بالدور المصري عبر التاريخ في رفضه المساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وتعاملها مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي وأخلاقي لا تحتمل المساومة.

وأشاد زيادة، بالبيان العربي الإسلامي المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، موضحا أنه يمثل منعطفا تاريخيا في مسار مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية، موضحا أن البيان جاء كوثيقة رصدت حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وتدمير البنية التحتية للقطاع، إضافة لسياسة الحصار والتجويع، إضافة لإدانته تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل بما يسمى " إسرائيل الكبرى" .

وأوضح زيادة، أن البيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية يؤكد وجود إرادة جماعية موحدة وجبهة سياسية دبلوماسية واسعة النطاق في مواجهة الكيان المحتل، مضيفا أن الرسالة كانت واضحة بأن الأمن القومي العربي خط أحمر، وأن أي محاولة للعبث بالوضع القائم سيقابل برد حازم، مضيفا أن البيان تضمن مطالب واضحة وصريحة أهمها وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح المعابر، إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض التهجير القسري، مؤكدا أن تلك البنود تعكس جدية الدول الموقعة في الانتقال من مرحلة الشجب اللفظي إلى مرحلة الضغط الميداني والدبلوماسي.

مستقبل وطن المستشار عربي زيادة القضية الفلسطينية الموقف المصري حقوق الشعب الفلسطيني

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ما بين الورقة والقلم ولمسة الشاشة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل .. والرهان الأخير!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

