"صوت الشعب" يدين استمرار مخططات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين

يتابع حزب صوت الشعب، بمزيد من القلق ما يتردد حول وجود مشاورات لحكومة الاحتلال المتطرفة مع دول أخرى، لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، في محاولة لتنفيذ مخططات المحتل بتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما سبق وحذرت منه مصر مرارا وتكرارا منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023م.



ويستنكر الحزب، ما يشاع باعتباره جريمة حرب في حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لنكبة أشد وطأة من تلك التي تعرض لها عام 1948م.



كما يتضامن "صوت الشعب" مع دعوة مصر لدول العالم بعدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء التي تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية، داعيا دول العالم والمجتمع الدولي في التضامن لاستنكار مخططات الاحتلال المستهجنة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويعتبر خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع، ولما قد تتسبب فيه تلك المخططات من تداعيات ذات أبعاد سلبية وخطيرة إقليميا ودوليا على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والعالمي.