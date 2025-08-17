Weapons يحقق 25 مليون دولار في البوكس أوفيس خلال أسبوعه التاني

حقق فيلم الرعب “Weapons” للمخرج زاك كريجر نجاحًا لافتًا في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية، حيث جمع 25 مليون دولار في السوق المحلية الأميركية.

ومع نهاية أسبوعه الثاني، بلغ إجمالي إيرادات فيلم Weapons محليًا نحو 88 إلى 89 مليون دولار، فيما وصل مجموع ما حققه عالميًا إلى حوالي 148.8 مليون دولار، ليؤكد مكانته كأحد أنجح أفلام الرعب في 2025.

نجاح “Weapons” لم يقتصر على شباك التذاكر فقط، بل أثار أيضًا حديثًا عن مشاريع مستقبلية للمخرج زاك كريجر، حيث أشارت تقارير إلى أنه يخطط للعمل على سلسلة Resident Evil قبل العودة إلى احتمال تقديم جزء ثانٍ من “Weapons”.

وتدور أحداث Weapons حول لغز اختفاء 17 طفلًا من صف دراسي واحد في توقيت متزامن، تاركين خلفهم طفلًا وحيدًا ينجو من الحادثة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المظلمة التي تكشف تورط قوى خارقة شريرة في الظاهرة.

و يجمع العمل بين أجواء الغموض والسخرية السوداء والرعب النفسي، ويقدم معالجة غير مألوفة لأدوار الأطفال في أفلام الرعب، إذ يتحولون من ضحايا إلى أطراف فاعلة في الصراع، مما جعله يحظى بإشادة نقدية واسعة منذ طرحه في 8 أغسطس.

ويضم فيلم “Weapons” نخبة من النجوم، حيث يتصدر البطولة النجم جوش برولين المعروف بأدواره القوية في أفلام الأكشن والدراما، وتشاركه النجمة جوليا جارنر الحائزة على جوائز عن أدائها المميز في الدراما التلفزيونية والسينمائية.