وفاة الممثل البريطاني تيرينس ستامب عن عمر 87 عامًا

توفي الممثل البريطاني الشهير تيرينس ستامب، أحد أبرز نجوم السينما في الستينيات، صباح الأحد عن عمر ناهز 87 عامًا، بحسب ما أعلنته عائلته التي طلبت احترام خصوصيتها في هذا الوقت الحزين.

وُلد تيرينس ستامب في شرق لندن عام 1938، وبدأ مسيرته السينمائية بدور لافت في فيلم Billy Budd عام 1962، الذي منحه ترشيحًا مبكرًا لجائزة الأوسكار.

سرعان ما أصبح تيرينس ستامب من أبرز وجوه السينما في الستينيات، وشارك في أفلام كلاسيكية مثل The Collector وFar From the Madding Crowd.

نال تيرينس ستامب شهرة عالمية واسعة بدور العميد زود في سلسلتي Superman (1978) وSuperman II (1980)، ليُخلّد كواحد من أكثر أشرار الشاشة شهرة في تاريخ السينما.



كما تألق لاحقًا في فيلم The Limey للمخرج ستيفن سودربرغ عام 1999، وأعمال مثل Valkyrie وThe Adjustment Bureau.

ابتعد ستامب لفترات عن الأضواء، حيث عاش في الهند متأثرًا بتعاليم الفيلسوف كريشنامورتي، قبل أن يعود إلى السينما بقوة.



كما أصدر كتبًا في السيرة الذاتية وأعمالاً أدبية وأخرى في فن الطهو، ليضيف إلى مسيرته الفنية بُعدًا ثقافيًا مميزًا.