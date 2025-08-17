منتخب ألمانيا يتوج ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام مصر 2025

توج منتخب ألمانيا لكرة اليد تحت 19 عامًا، للمرة الأولى في تاريخه، بلقب بطولة العالم 2025، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بعد الفوز على ألمانيا برميات الترجيح بعد مباراة درامية شهدت تقلبات عدة.

وفاز ألمانيا على إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 41/40 بالرميات الجزائية، علمًا بأن المباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم إسبانيا بنتيجة 16/14 بفارق هدفين، قبل أن يعود الألمان في النتيجة في الشوط الثاني، الذي شهد تبادل التقدم إلى أن انتهى بالتعادل بنتيجة 27/27 ليحتكم المنتخبان لأول شوطين إضافيين.

واستمر التعادل في أول شوطين إضافيين بين المنتخبين بنتيجة 31/31 ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين آخرين.

ولامست إسبانيا التتويج بتقدمها بنتيجة 36/33 قبل 80 ثانية من النهاية إلا أن الألمان عادوا في نتيجة اللقاء 36/36، ليتم الاحتكام لرميات الترجيح.

وحصل منتخب الدنمارك على الميدالية البرونزية بعد الفوز على السويد، بينما حصل منتخب مصر على المركز الخامس بعد الفوز على أيسلندا.

وحصل المجر على المركز السابع بعد الفوز على النرويج في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وأقيمت البطولة على أرض مصر في الفترة من 6 حتى 17 أغسطس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



واستضافت منافسات البطولة، 4 صالات وهم، الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

أذيعت البطولة حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.