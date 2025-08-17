أبرز وجوه الجبهة الوطنية بتشكيل أمانة مركز جهينة بسوهاج

أعلن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج عن تشكيل أمانة مركز جهينة وهيئة مكتبها، في إطار استراتيجية الحزب للتوسع وتعزيز القواعد التنظيمية، والاستعانة بالكوادر المشهود لها بالكفاءة والخبرة في خدمة المجتمع.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

• أ.د/ محمد حمام زين العابدين محمد عطية – الشهير بـ حمام عابدين الدقيشي، عضو مجلس النواب الأسبق – أمين المركز.

• أ./ محمد علي محمد علي حسن – الشهير بـ محمد أبو عقيل – أمين التنظيم.

كما ضمت أمانات الحزب عدداً من الكوادر الشابة، منهم:

خالد حمام أبو عقيل – أمين مساعد أول الجبهة الوطنية بمركز جهينة

• محمد جمال أبو عقيل – أمين الشباب بحزب الجبهة الوطنية بمركز جهينة

• خلف الله بريقي أبو عقيل – أمين العضوية بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج

• أ./ محمود عبد الهادي – أمانة المشروعات الصغيرة

• أ./ محمود إبراهيم أحمد محمد الجمل أبو عقيل – أمانة شؤون المصريين بالخارج



من جانبه، أكد اللواء صلاح شوقي عقيل – أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج – أن تشكيل أمانة مركز جهينة يأتي في إطار خطة الحزب لدعم المشاركة المجتمعية والسياسية، مشيراً إلى أن الأمانة تضم كوادر تتمتع بسمعة طيبة وسجل بارز في خدمة المواطنين.

وأضاف أن الحزب يحرص على الدفع بقيادات قادرة على التواصل المباشر مع الأهالي وحل مشكلاتهم، بما يعزز من دور الحزب في خدمة الوطن وأبنائه.