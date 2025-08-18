لاعب مميز ولا يتأثر بالضغوطات.. طارق يحيي يكشف رد زيزو علي رسالته

كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، عن تفاصيل رد أحمد مصطفى “زيزو”، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رسالته عندما كان لاعبًا في نادي الزمالك وقت أزمته مع النادي الأبيض قبل الكشف عن توقيعه للقلعة الحمراء.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “النهار”: "زيزو، لاعب مميز ولا يتأثر بالضغوطات وعنده ثبات إنفعالي، وهو عنده عقلية مختلفة، ويقدر يفصل ما بين بره الملعب وجوه الملعب".

وأضاف: “أنا بعتن لزيزو، رسالة وهو كان لسة بليعب عندنا في الزمالك قولتله (يابني الله يكون في عونك)، قالي (لا يا كابتن أنا زي الفل)، رد زيزو، كان مفاجئ ليا”.

يُذكر أن أحمد مصطفى “زيزو”، انتقل لصفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي المنقضي قادمًا من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.