قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور
إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
اليوم| آخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.. رابط مباشر للتسجيل
تعاون ضخم بين سامسونج وتيسلا .. شاشات OLED للروبوت البشري Optimus
هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب
رحلة العمرة بالتقسيط على 10أشهر بدون فوائد للصحفيين وأسرهم
روسيا توافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التزامات تمنع توسع الناتو
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي

اعصار ايرين
اعصار ايرين
القسم الخارجي

راجعت قوة إعصار إيرين، اليوم الأحد، إلى الفئة الثالثة على مقياس الأعاصير، بعدما بلغت أمس ذروتها كعاصفة من الفئة الخامسة، وهو ما جعله أول إعصار عنيف يسجل في المحيط الأطلسي خلال عام 2025. 

ورغم انخفاض سرعة الرياح، واصلت النطاقات الخارجية للإعصار اجتياح جزر العذراء وبورتو ريكو محملة بأمطار غزيرة ورياح وصلت قوتها إلى مستوى العاصفة المدارية، ما تسبب في فيضانات محلية وتعطل بعض شبكات الكهرباء.

وأوضحت خدمة الأرصاد الوطنية الأمريكية أن تراجع شدة الرياح لا يعني بالضرورة انخفاض مستوى الخطورة، إذ اتسع النطاق الإجمالي للعاصفة بشكل ملحوظ. وعلى إثر ذلك، جرى إصدار تحذيرات من عاصفة مدارية في جزر توركس وكايكوس، إضافة إلى تنبيهات لسكان جنوب شرق جزر الباهاما بضرورة مراقبة تطورات الطقس عن كثب خلال الساعات المقبلة.

وبينما يُستبعد أن يضرب إعصار إيرين الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل مباشر، فإن اتساع حجمه – الذي تضاعف تقريبًا ثلاث مرات – يثير مخاوف من تشكل تيارات ساحبة قوية على طول الساحل، قد تعرض حياة مرتادي الشواطئ للخطر. كما حذرت التوقعات من احتمال غمر مياه البحر لأجزاء من الطريق السريع بجزر "أوتر بانكس" في ولاية نورث كارولينا بفعل ارتفاع المد والجزر بحلول منتصف الأسبوع.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن جزيرة برمودا قد تكون على خط مسار الإعصار في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يتحرك النظام الجوي نحو الشمال ثم الشمال الشرقي، ما قد يجلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى الجزيرة.

ويأتي هذا التطور بعد أن بلغت سرعة الرياح القصوى لإعصار إيرين أمس السبت 160 ميلاً في الساعة (260 كيلومتراً في الساعة)، لتضعه في مصاف الأعاصير شديدة الخطورة من الفئة الخامسة. إلا أن الانخفاض الملحوظ في شدته لا يقلل من المخاطر المصاحبة، خاصة مع التوسع الكبير في تأثيراته المناخية على مساحات واسعة من الكاريبي والمحيط الأطلسي.

وفي الوقت ذاته، تتأهب سلطات الطوارئ في بورتو ريكو وجزر العذراء الأمريكية لتداعيات الأمطار الغزيرة، وسط مخاوف من انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه. وقد أعلنت فرق الإنقاذ عن حالة استنفار قصوى، تحسبًا لأي طوارئ ناجمة عن الفيضانات المفاجئة أو الرياح العاتية.

من جهة أخرى، حذرت وكالات الإغاثة الدولية من أن الأعاصير العنيفة مثل "إيرين" تعكس بوضوح تزايد شدة الظواهر المناخية المرتبطة بالتغير المناخي، وهو ما يستدعي خططًا أكثر فاعلية للتأهب والاستجابة في دول الكاريبي والمناطق الساحلية للولايات المتحدة. ويرى خبراء المناخ أن مواسم الأعاصير في السنوات الأخيرة تتسم بحدة غير مسبوقة، ما يضاعف المخاطر الاقتصادية والبشرية.

وتتابع السلطات الأمريكية والكاريبية الوضع لحظة بلحظة، وسط تأكيدات من خبراء الأرصاد أن مسار الإعصار قد يشهد تغييرات خلال الأيام المقبلة، ما يتطلب يقظة عالية من السكان في المناطق الواقعة على خط العاصفة.

إعصار إيرين الأعاصير عاصفة من الفئة الخامسة إعصار عنيف المحيط الأطلسي الأرصاد الوطنية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

ترشيحاتنا

المرأة المسلمة

ما حكم نزول الحيض أثناء الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

السرقة

حكم السرقات التي فعلها طفل قبل البلوغ .. دار الإفتاء تجيب

الإفتاء

ما حكم لبس الموضة للفتيات؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد