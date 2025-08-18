سؤال في النواب لمواجهة نقص الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى

تقدم النائب السيد شمس الدين بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول النقص الشديد في الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية القروية والريفية حيث يتواصل نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج أو التقدم باستقالاتهم من الخدمة الحكومية الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وتساءل النائب السيد شمس الدين في بيان له قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية وراء استمرار عزوف الأطباء عن العمل في المستشفيات الحكومية رغم الحاجة الماسة إليهم؟ وهل ترجع الأزمة إلى تدني الرواتب والحوافز مقارنة بالقطاع الخاص والدول الأخرى؟ وهل ضعف بيئة العمل وغياب التأمين المهني والاجتماعي ضد المخاطر التي يتعرض لها الأطباء يمثل دافعًا أساسيًا لمغادرتهم؟

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : ما تفسير الوزارة لغياب برامج تدريب وتأهيل كافية للأطباء الشباب بما يتيح لهم فرصًا حقيقية للتطور الوظيفي؟ ولماذا لم يتم حتى الآن وضع خطة واضحة لوقف الاستقالات المتزايدة من أطباء التكليف؟ مطالباً من وزير الصحة والسكان الافصاح بوضوح عن خطة الوزارة العاجلة لتدارك الموقف، والتي يجب أن تتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تكفل تحسين الأجور والحوافز بما يتناسب مع الجهد المبذول ووضع نظام واضح للتأمين ضد الأخطار المهنية والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء في المستشفيات وتوفير بيئة عمل آمنة ووسائل حماية للأطباء داخل المستشفيات بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية حقيقية ومسارات مهنية جاذبة للأطباء الشباب ، خاصة أن استمرار نزيف الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي الوطني، ويضع حياة المواطنين في خطر.