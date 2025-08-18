قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال في النواب لمواجهة نقص الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب السيد شمس الدين بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول النقص الشديد في الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية القروية والريفية حيث يتواصل نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج أو التقدم باستقالاتهم من الخدمة الحكومية الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وتساءل النائب السيد شمس الدين في بيان له قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية وراء استمرار عزوف الأطباء عن العمل في المستشفيات الحكومية رغم الحاجة الماسة إليهم؟ وهل ترجع الأزمة إلى تدني الرواتب والحوافز مقارنة بالقطاع الخاص والدول الأخرى؟ وهل ضعف بيئة العمل وغياب التأمين المهني والاجتماعي ضد المخاطر التي يتعرض لها الأطباء يمثل دافعًا أساسيًا لمغادرتهم؟

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : ما تفسير الوزارة لغياب برامج تدريب وتأهيل كافية للأطباء الشباب بما يتيح لهم فرصًا حقيقية للتطور الوظيفي؟ ولماذا لم يتم حتى الآن وضع خطة واضحة لوقف الاستقالات المتزايدة من أطباء التكليف؟ مطالباً من وزير الصحة والسكان الافصاح بوضوح عن خطة الوزارة العاجلة لتدارك الموقف، والتي يجب أن تتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تكفل تحسين الأجور والحوافز بما يتناسب مع الجهد المبذول ووضع نظام واضح للتأمين ضد الأخطار المهنية والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء في المستشفيات وتوفير بيئة عمل آمنة ووسائل حماية للأطباء داخل المستشفيات بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية حقيقية ومسارات مهنية جاذبة للأطباء الشباب ، خاصة أن استمرار نزيف الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي الوطني، ويضع حياة المواطنين في خطر.

سؤال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

ترشيحاتنا

فلسطين

الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو مستوطنة عوفرا يمثل إمعانا في تكريس الاحتلال

زيلينسكي

زيلينسكي: الأوكرانيون يقاتلون من أجل أرضهم واستقلالهم

صورة أرشيفية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد